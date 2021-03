Responsabilizan a padres por suicidios de menores

"Hay que tener mucho cuidado con los adolescentes hoy en día, puesto que están en un constante encierro y están centrados en su cabecita y no tienen forma de comunicarse con el exterior".

Señala que los casos se están dando más en familias de nivel económico bajo, pues eso genera una falta de educación y concientización, así como de información.

"Los niños no todos son iguales, a veces no entendemos su forma de comportarse en una situación, porque no somos iguales".

Por ello recomendó a los padres de familia ir viendo como se van desarrollado los hijos, física y mentalmente, pero sobre todo mantener la unidad familiar.

Dijo no estar en contra de los divorcios, pero ambos deben de fijarse con quién se unen nuevamente y sobre todo, mantener unida la familia en ambas partes.