Responden escoltas a ataque en plaza de Zapopan

Guadalajara, México (31 julio 2019).- Un ataque a balazos se registró esta tarde en un negocio de comida ubicado en Plaza Galerías en Zapopan, Jalisco.



El lugar se encuentra en la Avenida Vallarta y Rafael Sanzio.



María Luisa Aguirre, esposa del Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, se encontraba junto con sus dos hijos en el restaurante al momento de la balacera.

El Gobierno nayarita informó en un comunicado que las dos personas asesinadas al interior del establecimiento fueron abatidas por los escoltas de María Luisa Aguirre, aunque el ataque no fue contra ella ni sus dos hijos menores.



"Se encontraban en un restaurante de ese centro comercial alrededor de las 16 horas tiempo local, cuando unos hombres entraron accionando armas de fuego contra uno de los comensales que no tenía relación alguna con la familia del gobernador de Nayarit.



"En medio de la confusión, el personal de seguridad de la familia del Gobernador enfrentó a los agresores para salvaguardar la integridad de todas las personas que se encontraban en el sitio y abatieron a dos de los tiradores", indicó el Gobierno en un comunicado.



La esposa del Gobernador, así como sus dos hijos, no sufrieron ninguna lesión por el incidente.



Asimismo, se informó que el Gobernador de Nayarit viajará desde la Ciudad de México hasta Guadalajara para reunirse con los tres miembros de su familia.