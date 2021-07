Responden a críticas

Arturo Carmona y su hija Melenie se mostraron sorprendidos por aquellos que vieron con malos ojos sus muestras de cariño, pues aseguran que no hay nada de malo en ello, es sólo amor de padre e hija.

Hace unos días, en el cumpleaños de Melenie, la hija que Carmona procreó con Alicia Villareal, padre e hija demostraron con besos y abrazos el gran amor que se tienen y posaron para unas fotos, momento que compartieron en redes sociales y dio de qué hablar, pues algunos cibernautas consideraron exageradas las muestras de cariño entre ambos.

Aunque fueron pocas las críticas, el asunto escaló y el tema se volvió tendencia, por lo que ambos expresaron su opinión al respecto.

Melenie a través de Instagram, durante una sesión de preguntas y respuestas.

"Se me hace muy estúpido el comentario, yo la verdad vi uno, no sé si hubo más, se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña", expresó.

En entrevista con "Sale el Sol", Carmona consideró muy irresponsable estos señalamientos, y reflexionó que tal vez muchos de esas personas tal vez nunca han experimentado el amor de un padre.

"Sí hay gente que no está acostumbrada a recibir amor de parte de los padres, es algo muy personal que tienen que tratarse, en este caso es con mucho respeto, mucho amor, no hay nada fuera de lo normal; mi hija está botada de risa", dijo.

Cibernautas apoyaron el cariño entre Arturo y su hija, y lamentaron que algunos vean algo malo en ello.

"Esos que comentan burradas. Es porque nunca recibieron amor de parte de sus padres. Por eso les parece extraño. Que tristes sus vidas". "Yo pienso que el amor de un padre le demuestra a una hija con besos y abrazos no tiene nada de malo al contrario es lo más bello y puro que existe. Arturo eres un gran papá y muy guapo". "Neta que gente tan morbosa, yo solo veo abrazos y besos con mucho cariño de papá a hija, esa gente que ataca y ve todo mal es porque les faltó amor paternal en su infancia, aplaudo ese gran cariño que tienen", se lee.