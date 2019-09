Responde SRE a críticas de Bachelet

NOTICIAS RELACIONADAS Preocupa a ONU política migratoria de México

Cd. de México.

Luego que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, alertara por las políticas de contención migratoria de Estados Unidos y el País, la funcionaria justificó que el perfil del migrante cambio radicalmente en poco tiempo.



"Antes eran mayoritariamente personas que venían del campo, jóvenes, hoy están migrando muchas familias, muchos menores no acompañados, y ese es el hecho al que se está enfrentando hoy México y no pudo prepararse en unos meses a recibir ese flujo migratorio", dijo cuestionada por los medios de comunicación.



"México no estaba preparado para recibir la cantidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres que recibimos ahora, estábamos más preparados para otro perfil de migrantes".



En ese sentido, aseguró que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dispuesto un fondo para apoyar a las zonas donde se reciben migrantes en México.



"Lo tenemos como una altísima prioridad, atender a los menores y también a las familias", manifestó durante un evento este lunes en la Cancillería.