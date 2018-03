Responde Sanz ante video de Maluma

Un video de menos de 30 segundos publicado por Maluma en su Instagram story provocó la reacción de Alejandro Sanz, a lo que parecer ser una burla a la interpretación que un amigo suyo hace del tema "Mi Soledad y Yo".

En el clip, el reggaetonero muestra primero a Llane, del grupo Piso 21, cantando el éxito del español y después, entre risas, Maluma continúa entre risas cantando una estrofa de la misma canción.

Y aunque para el público esta historia pasó como una de tantas, para Sanz tuvo otro efecto no tan divertido como lo fue para los protagonistas del video.



"Maluma hermano vi tu videíto jajaja no te rías de tu amigo (el chaval del pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él.

"Aún así, gracias por el homenaje me emocionó veros cantando una canción mía esa es de hace 25 años y ahí está increíble, no?



"Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música".



Tan pronto como Sanz publicó el mensaje, sus fans salieron a su defensa.



"Que calidad para poner a esos dos personajes en su lugar! Sos un grande Alejandro!!", escribió el usuario Grapolitino.



Otros seguidores aclararon al intérprete que el video de Maluma no era una burla para su canción ni para él.