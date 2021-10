Responde ´Pep´ a Raheem Sterling

Sterling indicó que evaluaría las oportunidades "para ir a algún otro lado" después de caer en el orden jerárquico del City y haber sido titular en tan solo dos de los siete partidos del conjunto inglés —el cual busca defender su título esta temporada.



Cuando se le pidió una reacción al respecto, el estratega del City dijo: "Yo no puedo asegurarles (a los jugadores) y ellos lo saben. He hablado muchas veces sobre esto. Yo no puedo garantizar cuántos minutos cada jugador va a estar en la cancha. Ellos siempre deben hablar en la cancha. Ese es el mejor momento".