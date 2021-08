Asimismo, López Obrador arremetió en contra del periodista Carlos Loret de Mola, quien semanas atrás documentó en Latinus que la zona donde se ubica la quinta del Presidente, denominada "La Chingada", se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano de millones de pesos.

Noticia Relacionada Responde Loret a reto de AMLO

En Palacio Nacional, López Obrador relanzó el reto que hizo a Loret de Mola el pasado 21 de enero, para cambiar la plusvalía que va a tener su terreno de "La Chingada", por el supuesto departamento que el periodista tiene en Estados Unidos.

"No me ha dicho nada, no me ha contestado. Se va a rayar con la plusvalía de la quinta", expresó el presidente López Obrador este viernes en su mañanera.

También, al señalar que el periódico El Universal lo ataca a diario y al exhibir la portada de hoy, López Obrador criticó la columna "Historias de Reportero" que Loret tiene en esta casa editorial.

"¿Se sienten linchados ustedes?", preguntó el Presidente a los reporteros que cubren la conferencia mañanera. "¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica?", agregó.

Al respecto, Loret de Mola señaló en redes sociales que el Presidente "enfureció porque le dijimos la verdad".