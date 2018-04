Responde a su comunicado

Ciudad de México

Según Pati Chapoy, creadora de "Ventaneando", fue Atala Sarmiento quien renunció y nunca le dijo qué era lo que quería o en qué no estaba de acuerdo con el contrato que le ofreció TV Azteca. Así lo aseguró luego de la repentina salida de la conductora.

Ayer Atala publicó un video en redes sociales explicando sus razones. "Hace ocho meses se me entregó un contrato que no estuve dispuesta a firmar por no convenir a mis intereses. Durante estos meses estuve negociando con los directivos para que llegáramos a un acuerdo. El lunes 19 de marzo Pati regresó de Turquía y me dijo que tenía que firmar el contrato esa semana, de lo contrario no podría seguir en ´Ventaneando´", explicó.

Agregó que quiso tener una reunión con Pati el viernes, pero se la canceló de último momento.

DA SU VERSIÓN

Chapoy explicó: "en mi oficina la puerta siempre está abierta y entran cuando quieren entrar; nunca me tomó en cuenta. Atala llegó el jueves malhumorada, todos lo vimos, el público lo vio, llegó, se paró y se fue. Al día siguiente yo cancelé esa cita porque recibí la llamada de un ejecutivo para informarme que había recibido un correo de ella renunciando".

También dijo que a Atala le faltó decir en su video que nunca se acercó a ella para ver qué pasaba. "No nos tuvo la confianza después de muchos años de trabajar juntos".

Atala tiene otra percepción de ese 22 de marzo, pues fue el día en el que le dijeron que ninguna de sus peticiones se cumpliría. Dijo que esa tarde sintió la tensión en el foro.

Días antes de su salida, se comentó que Atala había asistido a una junta en Televisa, por lo que Chapoy le preguntó directamente.