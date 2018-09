Responde a las comparaciones

Ciudad de México.- Tras la polémica salida de la conductora Atala Sarmiento del programa "Ventaneando" y el reciente anuncio en que la conductora dio a conocer su nueva faceta a través de YouTube con un programa de entrevistas bajo el nombre de "Personas", las comparaciones con el programa de Adela Micha llamado "La Saga", cuyo formato es muy similar, no se hicieron esperar.

La primera transmisión fue el 27 de agosto teniendo como invitada a la cantante Yuri.

A la par de las nuevas emisiones, la ex conductora de "Ventaneando" no pudo evitar que las comparaciones con el programa de Adela Micha siguieran creciendo, por lo que recientemente durante una entrevista dada a "La Cuchara", programa conducido por Fabián Lavalle, Ana María Alvarado y Verónica Gallardo, Atala aprovechó para hablar sobre su nuevo proyecto.

"Empecé a pilotear con un par de entrevistas que hice y me ha ido muy bien. Estoy contenta porque la gente ha respondido y también para que conocieran otra faceta de mi", dijo.

PONE FIN A RUMORES

De igual forma, la conductora habló sobre las acusaciones de que su programa pretendía hacerle competencia al de Adela Micha.

"No, yo creo que la mar está llena de peces y aquí nadie ha descubierto el hilo negro, ni ha escrito la última palabra. Adela lo ha hecho súper bien y me encanta ´La Saga´, pero lo que yo voy a hacer no se parece a ´La Saga´ para nada", comentó la periodista.

De esta forma, Atala Sarmiento puso un alto a las especulaciones que desde finales de septiembre la siguieron.