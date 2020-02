Responde AMLO con ´otros datos´ por PIB

Ante el retroceso que registró la economía mexicana de 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado y que ayer jueves da a conocer el Inegi, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es algo que ya se esperaba y que él tiene "otros datos".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que no le importa mucho que no haya crecimiento en el país, puesto que los parámetros con lo que se mide, fueron mediciones que se usaron en el periodo neoliberal, y señaló que pueda no haber crecimiento, pero si desarrollo y bienestar.

"Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. En nuestra sociedad y como tengo otros datos, hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y bienestar que son distintos".

"Recuerden que estos parámetros los establecieron - ya existían desde luego- pero los volvieron como la base, el fundamento, para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mi no me importa mucho. Repito, crecer puede significar que haya más dinero en pocas manos, es decir, pues en el periodo neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo se acumuló en unas pocas manos".

Aseguró que es importante que haya una mejor distribución del ingreso "y que los beneficien lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo, estamos viendo el precio del pollo que bajó".

"Me importa mucho la economía familiar, les hablaba que ahora como hay más dispersión de recurso para la gente pobre. Están teniendo posibilidad de comer mejor.

"Si va haber crecimiento, por eso ayer se creó el Gabinete para el Crecimiento Económico, pero no es lo único, esto a veces no se interpreta bien o se acepta por la tecnocracia pero son visiones distintas, son concepciones destinas después de 30 años de predomino de un modelo económico que fracasó medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, el desarrollo".

Este jueves el Inegi informó que la economía mexicana retrocedió 0.1% durante 2019, con lo que se encontraría en fase recesiva. Esta sería la primera caída de la actividad económica del país para un inició de sexenio desde el gobierno de Vicente Fox, de acuerdo con los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB).

Dicho retroceso fue resultado principalmente de la caída de 1.7% de la producción industrial, mientras que las actividades relacionadas con el comercio, transporte y otros servicios lograron un crecimiento de 0.3%, y las agropecuarias de 2.1% en el año, insuficientes para revertir el retroceso general de la economía.