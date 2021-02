Responde a quejas de voluntarios

El actor ganador del Oscar escribió un directo correo electrónico a los empleados, en el que acusó al par no identificado de "críticas obscenas" y dijo que deberían renunciar, informó The Los Angeles Times.

Todo se produjo después de que dos personas que dijeron que trabajaban para la organización de Penn, Community Organized Relief Effort, comentaran un artículo del New York Times del 28 de enero que describe un día en el sitio de vacunación masiva del Dodger Stadium .

MUCHO TRABAJO

Un miembro que se describió a sí mismo como "personal CORE" dijo que los empleados estaban sobrecargados de trabajo después de que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, cambiara el estadio de un sitio de pruebas de virus a un centro de vacunación.

"Los voluntarios trabajan 18 horas al día, seis días a la semana, sin la oportunidad de tomar descansos", escribió la persona.

Otra persona anónima se quejó de que el artículo decía que los trabajadores del sitio tenían "Krispy Kreme para desayunar y Subway para almorzar".

"Por lo general NO desayunamos, solo café", escribió la persona, y agregó que el almuerzo ´No´ era Subway, es un almuerzo gratis para los voluntarios, así que no me quejo, pero aun así ... no es Subway ", aclaró.

LO CALIFICA DE TRAICIÓN

En su correo electrónico, Penn, de 60 años, describió su preocupación por los comentarios, que criticó como una "amplia traición a todos", informó el LA Times.

"CORE, que se cofundó después del terremoto de 2010 en Haití, tiene sólidos procedimientos de denuncia y un sinfín de otras vías internas para la crítica productiva de los empleados, cualquiera predispuesto a una cultura de quejas y lloriqueos cibernéticos de amplia base debería simplemente renunciar´´, agregó Penn.

"Renuncie por sus colegas que no se rendirán. Renuncie por sus semejantes que reconocen profundamente que este es un momento en el tiempo. Un momento de servicio que todos debemos encarnar a veces hasta el punto del colapso", finalizó.