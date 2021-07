Respetar fachadas libres solicitan comerciantes

A fin de no perjudicar el arribo de clientes de las temporadas de navidad y año nuevo.

“Sabemos que la obra es muy importante, que nos va apoyar a reactivarnos, pero hoy estuvimos aquí para solicitar que no se bloqueen las vialidades, tan siquiera en lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, que es donde esperamos mayor afluencia”, explicó Advento Sosa Garza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Además de que sus fachadas permanezcan libres, también solicitaron facilidades en torno a estacionamientos temporales, ya que la presencia de maquinarias reducirá de forma considerable los existentes, así como la creación de una campaña promocional para invitar a la gente a consumir.

La Canaco estima que de este sector, que abarca mercados y locales particulares dependen al menos 450 familias, aunque existe una cantidad no contabilizada de ambulantes, en su mayoría vendedores de comida rápida, botanas, adornos y aguas frescas. “Se vienen las temporadas más fuertes para nosotros como lo es el buen fin, navidad, año nuevo, no nos oponemos a la obra pero si esperemos que nos consideren, porque van a ser meses difíciles con toda la maquinaria aquí, la gente quizá piense que vamos a cerrar pero no será así”, mencionó Flor, comerciante del sector.

Esperan que la obra concluya de acuerdo a la proyección que les han hecho las autoridades (primer semestre del 2021) y que no se postergue.