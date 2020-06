¡Respetados en EU!

Con empeño, garra y talento, deportistas mexicanos que han hecho parte de sus carreras en Estados Unidos han podido ir por arriba del racismo, el cual no les ha afectado y, si alguno vivió algún incidente, pudo lidiar con éste sin problemas.

Aunque la discriminación no ha sido una barrera en su camino, deportistas entrevistados por Grupo REFORMA señalan que es un problema que ha tomado relevancia por la muerte de George Floyd a manos de un policía y que esperan sea resuelto pronto.

Cuestiona Bricio ideas sobre minorías

Samantha Bricio desarrolló buena parte de su carrera como voleibolista colegial en Los Ángeles, donde, si bien no sufrió algún incidente de racismo, el ambiente no era por completo favorable.

"Tuve la suerte de nunca haber sido discriminada por ningún motivo en los años que estuve en Los Ángeles (donde fue una de las mejores jugadoras del equipo de la Universidad del Sur de California).

"Mis amigos y conocidos nunca (me discriminaron); sin embargo, gente que acababa de conocer o gente que sólo me veía se sorprendían de que fuera mexicana porque decían: "no te ves como mexicana". A mí eso me molestaba bastante porque ¿cómo se supone que se ve un mexicano?", señaló Bricio.

La tapatía, quien hace unas semanas dejó el equipo Pallavolo Scandicci de la liga italiana y ahora espera su debut con el Dynamo Kazan de la superliga rusa, considera que hay un problema en Estados Unidos.

"La situación es bastante delicada, la violencia que viven los grupos de minorías en USA es extremadamente preocupante.

"El color de tu piel NO debería de definir cómo la gente te tratará, si la gente te sonreirá o se cruzará la calle por que se siente en peligro, estrictamente por qué tan oscura o clara es tu piel", cuestionó.

Supera Paola Longoria la indiferencia

La número uno del mundo en el raquetbol, Paola Longoria, compite prácticamente toda la temporada en Estados Unidos y, aunque no ha sufrido racismo tal cual, sí se ha sentido incómoda por algunas actitudes.

La triple medallista de Juegos Panamericanos lamenta la situación que enfrenta el país de las barras y las estrellas donde la discriminación sigue latente y estos días ha provocado grandes movilizaciones en todo su territorio.

"Es complicado el momento que se vive en Estados Unidos con todo lo del racismo y debo ser honesta: bendito Dios, no lo he sufrido", dice la mejor raquetbolista mexicana de la historia.

"La única parte que viví antes de ser número uno del mundo era la indiferencia, porque este deporte siempre fue dominado por estadounidenses y canadienses, y la que estaba como Comisionada del Tour Profesional hace muchos años, pues...

"El tema era que una mexicana o latina pues no podía estar ahí (en la cima del ranking) y esa fue la parte más complicada que viví en el Tour, pero de malos tratos y eso (racismo) no me ha tocado vivirlo", aseguró la jugadora que ha dominado el Ladies Professional Racquetball Tour en los últimos años.

Boxeadores hasta son admirados

La garra del boxeador mexicano siempre ha sido reconocida por los fanáticos estadounidense, tanto que muchos peleadores presumen grandes combates en ese país.

Ese reconocimiento en Estados Unidos ayuda, consideran, a que a este deporte no lo haya golpeado el racismo.

Por ejemplo, el legendario Marco Antonio Barrera, monarca mundial que hizo gran parte de su carrera en EU, comentó que la gente en ese país, sin importar la raza, siempre lo trató con cariño y admiración.

"Barreta" peleó de 1992 a 2010 en territorio estadounidense.

"La verdad todo muy bien. Fíjate que no nunca tuve o vi algo de racismo en todos los años que trabaje en Estados Unidos. Siempre fuimos bien recibidos, mucho cariño. Siempre nos recibían súper bien tanto afroamericanos como todo tipo de gente, siempre con respeto y admiración", apuntó el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York.

Jorge "Travieso" Arce, único mexicano con cinco títulos mundiales en diferentes divisiones, jamás sufrió maltrato o racismo en EU.

"La verdad, gracias a Dios, nunca sufrí nada de ese tipo. Siempre nos apoyaron y trataron muy bien. Solamente me tachaban de guapo nada más", dijo entre risas el peleador sinaloense que sumó 19 combates en Estados Unidos.

Valora Karim García cariño de los fans

El talento y esfuerzo que el mexicano Karim García mostró en las Grandes Ligas le fueron recompensados con el respeto y el respaldo de los equipos con los que jugó.

Durante las 10 temporadas en la MLB, el sonorense jamás fue víctima de racismo. Se unió a la causa del "#blackouttuesday" en redes sociales el 2 de junio.

"Yo nunca tuve ningún problema en el beisbol en cuanto a ese tipo de cosas. Lo que está pasando en Estados Unidos es completamente fuera de lo del beisbol que yo viví. Gracias a Dios yo nunca tuve ningún problema, se me trató con mucho respeto y yo traté con mucho respeto a mis compañeros", comentó el ex ligamayorista en entrevista telefónica.

García, quién también jugó en la Liga de Corea, recuerda que, pese a las diferencias culturales, los fanáticos siempre lo trataron con cariño, nunca lo agredieron con palabras ofensivas.

"Aunque la afición de Corea es completamente distinta no quiere decir que fueran groseros. Siempre te están apoyando, inclusive, en una ocasión fueron al hotel en el que estaba el equipo, me reconocieron y cantaron la canción que me ponían allá. Siempre se acercaron con mucho respeto a pedir fotos", relató García.

Lidió ´Fer´ con discriminación

La nadadora olímpica Fernanda González recibió algunas ofensas racistas cuando entrenó en Estados Unidos.

En una ocasión por parte del equipo de la Universidad de Florida, en otra cuando subió a un autobús de ruta en Denver, Colorado.

Cuando estuvo tres años en Florida algunas de las nadadoras le decían despectivamente: "tú eres mexicana", y ella les respondía -en español para que no le entendieran-: "tan mexicana que yo soy bilingüe y tú no".

"Siempre tengo una manera de responder ante ese tipo de bullying, pero nada serio que me hiciera sentir mal", contó vía telefónica.

"Me pasó también en Denver cuando me fui a entrenar por 9 meses. Estaba completamente sola y en alguna ocasión subí a un transporte público de ruta y el chofer me arrebató el boleto, me dijo que me bajara del autobús y me dijo con desprecio que era una mujer hispana", reveló.

En México, en su País, ha sido discriminada por ser mujer.

"Es un común denominador de la sociedad mexicana y no sólo aquí sino en el resto del mundo, por eso hay mucho movimiento feminista porque ya están cansadas las mujeres de no recibir las mismas oportunidades", aseveró.