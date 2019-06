Respaldo de la IP: menos derroche y sin control estatal

El Mañana / Staff.- Cámaras empresariales ven positiva la propuesta de legisladores de desaparecer los institutos estatales electorales y que el Instituto Nacional Electoral (INE), se haga cargo de los procesos electorales en los Estados a fin de evitar la injerencia de gobiernos estatales en los comicios.

Esto, en reacción a que la fracción mayoritaria de Morena propondrá en la Cámara de Diputados una modificación al sistema electoral y desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales que operan en los estados a fin de que el Instituto Nacional Electoral (INE) asuma esas funciones.

Roberto Salinas Ferrer, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tamaulipas, comentó que es bueno para el ahorro del recurso federal y evitar que se derroche el dinero, pero aclaró que es indispensable que se utilicen las nuevas tecnologías para el tema electoral.

Si se hace como Dios manda podría ser interesante a favor de los ciudadanos, menos costo . Roberto Salinas, presidente de la CMIC Tamaulipas

"Si se hace como Dios manda podría ser interesante a favor de los ciudadanos, menos costo, pero si se compensa con el uso de las tecnologías para que no perdamos la certeza jurídica de que se haga dentro del marco de la legalidad, los procesos electorales, es positivo si se logra compensar para que no haya carencias", dijo.

MENOS DINERO

El dirigente de los constructores en Tamaulipas, recalcó que también es importante que se reduzca el dinero a los partidos políticos, pero que se legisle el tema de dinero de fuentes privadas y además se hagan modificaciones en la ley electoral del estado para que los regidores sean elegidos por los ciudadanos y al igual los plurinominales.

"Siempre ha habido un uso discrecional y el dinero no se sabe, y eso pone en riesgo a nuestra democracia, que sea transparente y que no se comprometa nuestra democracia y otro punto es que tenemos que avanzar en las reforma del estado, son muchos puntos, son las formas en las que elegimos a nuestros representantes y que sean los ciudadanos los que elijan a los regidores del cabildo y que no sea por medio de planillas, es un tema de fondo y se avanzaría", expresó.

VOTO DE CONFIANZA

Francisco Tenorio Rivera, sindico del contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Reynosa, comentó que el tema interesa para evitar que los gobierno estatales controlen los institutos electorales del estado.

Está bien que no haya un intermediario entre el INE y los procesos electorales locales . Francisco Tenorio, síndico del Contribuyente de la Canacintra

"Sabemos que sería una nueva experiencia que lo manejaran directamente y les daríamos un voto de confianza para ver si cambia la situación, ya que no tenemos la seguridad de que vaya haber un cambio, pero daremos el voto de confianza para ver si hay mejores resultados, mejores candidatos y legisladores, está bien que no haya un intermediario entre la instancia dely los procesos electorales locales", expresó.

El integrante de Canacintra, explicó que también se debe tener una mejor opción para que los candidatos a legisladores tengan mayo preparación y que no se manejen como comparsa de un gobierno.