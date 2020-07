Respaldan PRI, PRD y MC nuevo ´Pacto Fiscal´

Ciudad de México.

El PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron la solicitud de 12 Gobernadores de un nuevo pacto fiscal para que el T-MEC beneficie de manera más equitativa a todos los estados y los ayude a enfrentar emergencias como el Covid-19 y a recuperarse.

Los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; del PRD, Ángel Ávila, y de MC, Clemente Castañeda, consideraron que un mejor reparto del presupuesto ayudará a las entidades a combatir los problemas sin endeudarse.

No obstante, reconocieron que por sí solo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá no será suficiente para la recuperación económica si el Gobierno federal no restaura la confianza de los sectores productivos.

"(Un nuevo pacto fiscal) permitirá que los estados no tengan que continuar accediendo a créditos que comprometen las finanzas públicas a futuro", dijo Moreno.

"Por ejemplo, los Gobiernos locales han adquirido deuda por 54 mil 807 millones de pesos en 54 préstamos distintos, de acuerdo con datos de la SHCP. De estos, 30 mil 837 millones de pesos tienen el objetivo de cubrir insuficiencias de liquidez".

Un nuevo pacto fiscal ha sido una demanda histórica para dar más autonomía a estados y municipios, añadió.

Por otro lado, el dirigente del PRD consideró que los estados deben tener más responsabilidades y mayores beneficios del cobro de impuesto.

Ávila acusó que el Gobierno de López Obrador ha centralizado todavía más el reparto del presupuesto.