Respaldan Gobernadores a López Obrador ante Trump

Cd. de México.

Gobernadores de distintas entidades del País manifestaron su respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la reciente amenaza arancelaria de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.



A nombre de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el Mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, expresó su respaldo a López Obrador y al equipo negociador que envió a Washington.



"La relación bilateral va más allá de coyunturas. El interés nacional demanda sensatez, firmeza y patriotismo. Cerramos filas", dijo.



En el mismo sentido se pronunciaron los Mandatarios de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Rutilio Escandón, de Chiapas; Claudia Sheinbaum, de Ciudad de México; y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur.



Sheinbaum consideró que la carta enviada por el tabasqueño a Trump lo muestra como un estadista y hombre de nación.



"Orgullosa de ser mexicana y tener un Presidente que defiende así los intereses de México. Elegante y firme. Todo nuestro apoyo", expresó.



A su vez, Mendoza dijo estar de acuerdo con lo expresado por el titular del Ejecutivo federal.



"Primero y sobre todo, #México. La causa es más grande que nuestras diferencias y nos debe de unir a tod@s los mexican@s", compartió.



El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, dijo que respalda la postura conciliadora y abierta al diálogo de López Obrador.



"Hay mucho en juego para ambos países y estoy seguro que dialogar es la mejor vía para defender los intereses comunes y nuestra soberanía", opinó.



Omar Fayad, de Hidalgo, dijo que negociar no es confrontar y dialogar no es claudicar.



"Respaldo la propuesta de entendimiento del Presidente de la República, @lopezobrador_. México siempre está primero", externó.



En este mismo sentido se pronunciaron los ex Gobernadores de Morelos y de Chiapas, Graco Ramírez y Manuel Velasco, respectivamente.



"Es inadmisible la posición @realDonaldTrump fijar aranceles contraria al espíritu de las relaciones económicas en tratados de libre mercado y de vecinos que comparten una frontera que exigen políticas de migración y seguridad bilaterales. Respaldo postura @lopezobrador_", comentó Ramírez.



En tanto, Velasco consideró que es momento de que los mexicanos cierren filas con el Presidente para defender al interés nacional con la fuerza de la razón y el diálogo.