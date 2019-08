Respaldan decisión en tema migratorio

Lo que él está viendo es proteger al estado, que no se va a permitir de ninguna manera que aquí en Tamaulipas funcione como un albergue grandote para ese tipo de personas . José Ciro Hernández Arteaga, presidente de la Comisión de DDHH

Cd. Victoria, Tam.- El Congreso de Tamaulipas respalda la postura fijada por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de no recibir en esta entidad a ciudadanos extranjeros en espera de asilo en los Estados Unidos, tal y como fue planteado el lunes mediante una misiva dirigida por el mandatario estatal al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

"La tarea principalmente es respaldarlo en las medidas y en las acciones que el Gobierno del Estado ha estado adoptando en las declaraciones y postura que él fijó", señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, José Ciro Hernández Arteaga.

"Yo pienso que como Poder Legislativo brindarle el apoyo que él requiera para este tipo de medidas que sí, la verdad preocupa, sobre todo por la labor humanitaria que en momento dado se pueda presentar", señaló.

El diputado altamirense destacó que además de tratarse de un tema de ayuda humanitaria es un problema de salud pública para las comunidades a donde son enviados estos migrantes en proceso de ser admitidos por aquel país.

Sólo por Nuevo Laredo han ingresado tres mil migrantes, principalmente centroamericanos, en las últimas cuatro semanas, y entre dos mil 800 y tres mil más se encuentran actualmente en el albergue y casas migrantes de ese puerto fronterizo.

"Lo que él está viendo es proteger al estado, que no se va a permitir de ninguna manera que aquí en Tamaulipas funcione como un albergue grandote para ese tipo de personas", indicó el diputado responsable de vigilar los DDHH en esta entidad, "obviamente respetando los Derechos Humanos, pero no en esa medida no como se pretende hacer".