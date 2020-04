Respaldan clamor de prorrogar renta

Luego de que varias decenas de comerciantes establecidos en la Peatonal Hidalgo solicitaran a los arrendadores una prórroga para el pago de rentas, la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Reynosa mencionó que presentarán ante el Congreso del Estado la petición formal.

Con el fin de evitar desalojos o acciones legales, explicó Roberto Cruz, Secretario del gremio, "hemos buscado llegar a un acuerdo con los arrendadores para que se solidaricen, aquí las rentas están por encima de los 40 mil pesos mensuales, de dónde vamos a sacar ese dinero, no hay ventas, tenemos que pagar luz, servicios básicos, aparte a los empleados que tampoco podemos dejarlos solos, estamos en medio de una crisis fuertísima".

Lo que buscan los empresarios es que se condonen los meses de abril y mayo en pagos de rentas o que en su defecto se generen planes con facilidades.

Aunque de acuerdo con Cruz, la ley los respalda para no pagar en esta contingencia. "Nosotros podemos hacer uso de lo que establece la Constitución donde se estipula que en casos de emergencia, como la que estamos atravesando, sin condiciones para ocupar el lugar no hay obligación de pagar renta, ya que el inmueble no se usa, podemos ir a tribunales pero no es la idea".

Por lo que insistió en lo importante de solicitar el apoyo del poder legislativo. "Queremos una ley emergente para que no exista la necesidad de ir a juicio, solo buscamos que los comerciantes estén tranquilos, que existen garantías de que cuando termine la contingencia se recuperarán, volverán las ganancias".

La petición a los legisladores quedó evidenciada hace un par de días cuando se colgaron varias mantas y carteles en las fachadas de los negocios con frases alusivas a la crisis económica por la que atraviesan.

Cruz detalló que la petición podría ser respaldada por otras cámaras empresariales y entregada a la brevedad.