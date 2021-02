Respalda Ricardo Peláez a Vucetich

"Todavía no es tiempo para hacer balances, recordemos lo que ha sucedido el último año, el torneo se suspende con el equipo en quinto lugar, luego llegamos hasta una Semifinal. Ahora tenemos un pésimo inicio y no hay excusas. Creo que en tres de los cuatro partidos que hemos disputado tuvimos mayor posesión y mejores llegadas y no lo hemos capitalizado. Quitando a San Luis que nos pasaron por encima, el equipo ha generado. Falta torneo, tenemos buen plantel y tenemos a uno de los mejores técnicos de México", comentó Peláez en 'La Jugada'.

El Guadalajara tiene 2 puntos ganados de 12 posibles en el torneo Guardianes 2021.

"Nada cambia en Chivas, seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo. Con mayor concentración y con mayor compromiso por la gran afición que tenemos. No sucedió nada en el vestidor como se dijo, por supuesto que hay diálogo, hay cuestionamiento, comunicación, exigencia en todo los sentidos, pero no ha habido problemas. Sabemos el pésimo inicio que hemos tenido, somos conscientes, responsables, y por supuesto que vamos a encarar esta situación para darle vuelta lo más pronto posible", mencionó.

Contrario a la falta de actitud de los jugadores que ha señalado anteriormente Vucetich, el directivo de las Chivas considera que se trata de desconfianza.

"Yo no hablaría de actitud, sino de un poquito de inseguridad que vas tomando cuando los partidos no van saliendo, a veces es normal que exista cierta inseguridad y desconfianza conforme no se van dando los resultados. Vamos a tener un poco de paciencia, vamos a trabajar fuerte, a redoblar esfuerzos. Estoy seguro que tenemos una buena estructura, un muy buen plantel".

"Vamos a darle vuelta a esta situación trabajando con mucha exigencia en el día a día y responsabilizandónos todos de la misma forma: jugadores, cuerpo técnico y directiva. Sabemos que tenemos una afición solidaria, pero también muy exigente. El formato del torneo es para todos igual, todos tienen las mismas oportunidades. Si no logramos entrar en los primeros cuatro, trataremos de entrar dentro de los primeros 12, así lo permite el reglamento y es para todos, pero la exigencia y los objetivos no cambian, son los mismos. Chivas por obligación tiene que clasificar y estoy seguro que lo vamos a conseguir poniéndonos las pilas lo antes posible", añadió Ricardo Peláez.