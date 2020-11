Respalda Ochoa a golfistas mexicanos

Ciudad de México.

Lorena Ochoa respaldó a los golfistas tricolores y señaló a la Federación Mexicana de Golf por no destacar su desempeño para el Premio Nacional del Deporte (PND). La tapatía, máxima representante de nuestro país en este deporte con 27 títulos dentro de la LPGA, criticó la falta de acción para reconocer, especialmente, a Gaby López y Abraham Ancer, quienes tuvieron un 2020 positivo en los mejores circuitos del mundo.

"Es una pena que la Federación Mexicana de Golf no haya tomado cartas en el asunto; no mandó la solicitud de Gaby, Abraham y los otros golfistas que han tenido un gran resultado este año y, lo que quiero decir, es que me da pena que cause polémica y existen malos comentarios. Hay que reconocerlo, fue un error de la Federación", comentó Ochoa, quien este año cumplió 10 años desde su retiro.

Lorena reconoció y felicitó a la tenista Renata Zarazúa, ganadora en la categoría profesional, y al resto de los galardonados en el PND.

"Lo que tenemos que hacer es reaccionar y que sirva como una gran lección, que estén muy al pendiente de sus deportistas y que puedan trabajar con las diferentes asociaciones", apuntó Lorena Ochoa.