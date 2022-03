Respalda IP rechazo del Congreso a reglamentos recaudatorios

"De haberse aprobado esta iniciativa, permitiría a los ayuntamientos emitir reglamentos o decretos meramente recaudatorios, carentes de estudios y soluciones profesionales", se indica en un comunicado.

La negativa de los empresarios y de la mayoría de legisladores locales impide que los acuerdos que se tomen desde el cabildo de Reynosa o del resto de municipios tamaulipecos, se pongan en marcha sin consultar o requerir aprobación estatal.

En este sentido, se les obliga a tener más filtros antes de alguna modificación o creación, principalmente enfocadas a los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia general.

El comunicado se firmó por los líderes empresariales de diversos rubros desde ropa, zapatos, generales, alimenticios, construcción, aduanales, transporte, hoteles, comunicación y otros.

Incluso en los párrafos se pone de ejemplo las consecuencias e impacto que el voto a favor hubiera tenido, con el decreto para delimitar y normar la circulación del transporte de carga pesada en las vialidades del municipio de Reynosa.

"El pasado 22 de febrero del presente año, diversos representantes de las cámaras y organismos del sector productivo de Reynosa expresamos a los diputados las preocupaciones e implicaciones que tendría para la dinámica económica de la Región y el Estado, este decreto, así como la modificación propuesta por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera al Artículo 49 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas", señalaron.

Celebraron que esta iniciativa se haya frenado. "Reconocemos la trascendencia del voto analítico, consciente y razonado de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del Diputado Marco Antonio Gallegos Galván de Movimiento de Regeneración Nacional al votar en contra de la iniciativa presentada, el voto libre e independiente de los legisladores debe de ser la norma que guíe su actuar en el desarrollo", destacaron.

Critica a edil

´Inmadurez´

- "En campaña él hizo compromisos con nosotros que lo apoyamos en su proselitismo por Reynosa, se comprometió a brindar espacios de participación y al final no cumplió. Que ahora me ataque y califique de ´traidor´, solo demuestra su inmadurez", expuso el diputado local Marco Gallegos Galván en referencia al alcalde Carlos Peña Ortiz.

- En medio de la polémica por oponerse a aprobar la iniciativa presentada ante el pleno del Congreso del Estado para ampliar potestades a los ayuntamientos, y votar en contra de dicha iniciativa municipalista, Gallegos sostuvo que su voto fue en fundamento al único compromiso que tiene con los ciudadanos que representa y no obedece a venganzas políticas, presiones ni amenazas.

- "Yo no actúo por venganza, consignas o presiones, cuando emití mi voto en contra, el diputado Humberto Prieto Herrera de pasada me dijo que ´me atuviera a las consecuencias´. No tengo miedo, yo hago todo de frente y en este caso frente a los ciudadanos", dijo.

- En torno a las críticas hechas por el alcalde de Reynosa en su contra, se concretó a responder que solo demuestra su "inmadurez" y que no es apto para el cargo que representa.