Respalda derechos de Custodia de los padres

McAllen, Tx.- El Procurador General Ken Paxton presentó un escrito legal de apoyo ante la Corte Suprema de Texas en apoyo a los derechos de custodia de los padres y minimizar la interrupción en la relación de los niños con sus padres.

En este caso, tras la trágica muerte de una madre, surgió una batalla por la custodia entre el padre biológico de la niña y el novio de su madre. El tribunal de primera instancia dictaminó inicialmente que el padre era el único "administrador temporal" de su hija, pero también concediendo posesión temporal al novio de la madre fallecida, con un amplio horario de visitas.

La menor ha vivido con su padre desde la muerte de su madre.

"El Estado no tiene razones claras para forzar su intervención en una familia cuando un padre está cumpliendo con su obligación de cuidar a su hija. Esto es un exceso que trasgrede los derechos fundamentales de criar a sus hijos a su juicio.

Los derechos de los padres a actuar en el mejor interés de sus hijos deben ser respetados", dijo el Procurador General Paxton. "Aunque existen esporádicas circunstancias en las que una persona que no es el padre debe asumir los derechos parentales y la custodia de un niño, esas circunstancias no existen en este caso".

El fallo del tribunal de primera instancia no sólo no reconoció al padre como apto con el derecho de tomar decisiones por la niña, sino que obstaculiza la capacidad del padre para actuar en el mejor interés de la menor, al permitir que quien no es el padre tenga derechos de custodia sobre las objeciones del padre.