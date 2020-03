Respalda Codhet el paro feminista

Es momento de que alcemos la voz, que hablemos por las que ya no pueden, por las que callaron.¨ Olivia Lemus Navarro, titular de Codhet

De visita en Reynosa, Olivia Lemus Navarro, titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) hizo un llamado a las mujeres para sumarse al paro feminista del lunes 9 del presente mes. Al considerar que se trata de un acto histórico con el que diversos gremios reflexionarán sobre lo importante de enfrentar la violencia de género y los feminicidios.

Expuso que en el primer bimestre del 2020, se han contabilizado mil 890 mujeres víctimas de algún delito, entre los que se encuentran de alto impacto como homicidio doloso y agresiones físicas.

"Mujeres en todo el país se están sumando, nosotros pedimos que participen, es momento de que alcemos la voz, que hablemos por las que ya no pueden, por las que callaron, esta etapa no se va a repetir, hay que visibilizar lo importante del trabajo femenino, es un día que se va a convertir en historia".

Dentro de las cifras antes mencionadas se incluyen 4 feminicidios, registrados en Ciudad Victoria, Matamoros, Cruillas y Reynosa.

El 9 de marzo invita a las mujeres a permanecer en casa sin realizar ninguna actividad laboral, educativa o comercial, hasta el momento instancias gubernamentales, asociaciones civiles y diversas cámaras empresariales se han sumado garantizando que no habrá sanción ni consecuencias negativas para aquellas que decidan participar.

"El objetivo es erradicar la violencia contra las mujeres, es terrible lo que está pasando, no es un movimiento político, no tiene ideología, no hay intereses ocultos, lo único es mejorar las condiciones de la población femenina, que enfrenta retos todos los días, discriminación, barreras solo por el hecho de haber nacido mujer".

Lamentó que la mayor parte de la violencia de género sea ejercida por las parejas sentimentales y por miembros de la familia, por lo que para evitar conflictos algunas optan por no denunciar.

Un día antes del 9 de marzo, en Reynosa el colectivo "Reynosa-Feminista" realizará una manifestación en la plaza Miguel Hidalgo en la que llevarán pancartas con frases alusivas a la búsqueda de justicia, freno a la violencia y un reforzamiento a la seguridad.

Las asistentes acudirán con pañuelos o vestimenta morada en muestra de apoyo.