Respalda AMLO a Bartlett en CFE

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Manuel Bartlett al frente de la CFE, ello luego de que la SFP le abrió una investigación por sus bienes patrimoniales y consideró que eso es un ataque de sus opositores.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al mandatario sobre el expediente que abrió la SFP contra Bartlett Díaz, esto luego de la investigación del periodista Carlos Loret de Mola, en la que se presume que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el funcionario se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.

López Obrador expresó que esos intentos de desprestigio no prosperarán, que respetarán el derecho de disentir y se va a investigar todo.

"Podría parecer un contrasentido, porque nuestros adversarios los que se dedicaron a saquear, que ahora son opositores quieren confundir y hacer creer que somos iguales y no es así.

"Estos reportajes tienen que ver con los grupos de interés creados que lucraron con la llamada política neoliberal, por eso los ataques de Bartlett", dijo el mandatario.

"ES FALSO QUE TENGA TANTAS PROPIEDADES", DICE M. BARTLETT

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que es falso el reportaje donde se le atribuye ser dueño de diversas propiedades, pues aclaró que jamás se le ha acusado de corrupción en la administración pública y todos sus bienes están dentro de sus declaraciones patrimoniales.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, tras dar a conocer un acuerdo con la empresa Fermaca, el director de CFE sostuvo que tiene toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y su patrimonio que he desarrollado estos años, está perfectamente definido en sus declaraciones.

"Es falso, me atribuye propiedades que no son mías, no existe prueba alguna que yo haya escondido cantidades inverosímiles de mil3/ de pesos. Casi me atribuyen la propiedad de una manzana", expresó.

Esto tras el reportaje que dio a conocer el columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola, en el que sus propiedades no corresponden con los salarios se ha tenido como funcionario público.

Bartlett expresó que está de acuerdo que sea investigado por la Secretaría de la Función Pública ya que el presidente les ha pedido a todos los funcionarios que sus patrimonios debe ser públicamente discutido.

´Ahí están los documentos´: Loret de Mola

>El periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló que el titular de la CFE tiene 23 casas de lujo y un emporio inmobiliario, contestó a Bartlett que "ahí están los documentos del registro público".

>"Ahí están los documentos del registro público, la empresa en la que él figura y sirvió para hacer las compras, los nombres de su esposa, hijos... por favor", reviró el columnista de El Universal.

>A través de redes sociales, Loret pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que "pare de mentir", luego de que por la mañana de miércoles, López Obrador respaldó a Bartlett, quien volvió a negar que tenga tantas propiedades.