Resolución de juez para vacunar a menores de 12 a 17 años no es definitiva: AMLO

"Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas", sostuvo el jefe del ejecutivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no son definitivas las resoluciones de juzgados para vacunar a todos los menores de entre 12 y 17 años, independientemente de su estado de salud.

"¿Qué efectos tienen estos amparos? hay algo que quiero decir, que es esencial, que sostienen los médicos, científicos, responsables de toda estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular no se ponga por encima de lo público, lo personal no puede estar por encima del interés general", aseguró el mandatario.

En su conferencia de prensa mañanera desde Campeche, aseguró que el Plan Nacional de Vacunación en México se llevó a cabo aplicando el principio de la igualdad y de todos, pues es su responsabilidad como presidente no ser un "gobierno faccioso".

"El plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir del principio de igualdad, para que no sea lo individual lo que prevalezca, sino lo público, el interés público, más que ningún otro interés. Esa es nuestra responsabilidad como autoridades, el gobierno no puede ser faccioso, el gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos y se debe de proteger a todos", destacó el titular del Ejecutivo.

Además, recordó cuando el diario Reforma informó que un juez había resuelto que la Secretaría de Salud tenía que inocular a todos los menores de edad, sin embargo -resaltó- la población debe entender en qué consisten dichos amparos, puesto que la decisión de un solo juez no es la última palabra.

También, aseguró que quienes se acercan a los abogados para presentar un amparo son personas que tienen las facultades monetarias para pagar por hora a dichos expertos, lo cual genera una desigualdad social.

El gobierno no ha sido notificado

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que hasta el momento el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución que expidió un juez al ordenar que se vacunara contra covid-19 a todos los menores de 12 a 17 años del país.

Explicó que se trata de una solicitud de un ciudadano en el Estado de México, pero una solicitud individual no puede tener efectos generales.