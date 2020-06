Resiste frente al televisor

AMERICAN SON

Una mujer debe esperar noticias en una estación de policía de Miami de un incidente en el que estuvo involucrado su hijo, en el drama American Son.

Es básicamente la puesta en escena de Broadway, estrenada a finales del 2018, y dirigida también por el ganador del Tony Kenny Leon (A Raisin in the Sun).

Es una historia muy actual, sobre todo en las últimas semanas, sobre la percepción que se tiene de la gente en base al color de la piel y resulta desgarradora.

Los cuatro actores de la producción de Nueva York repiten sus personajes y pese a que se nota su origen teatral se resuelve bien su traducción al medio televisivo.

Kerry Washington hace un papel extraordinario como Kendra, la madre de un chico de 18 años, estudiante modelo, que no regresa a casa una noche tras salir con amigos.

Durante su espera debe lidiar con un novato policía (Jeremy Jordan) y ver como las circunstancias y el trato cambia cuando su marido (Steven Pasquale), del cual se encuentra separada, llega a la jefatura.

Sin duda es un proyecto que se presta a discusión y que los mantendrá al borde del asiento durante una hora y media, lo mismo que duraba la producción teatral.

American Son es una historia para nuestros tiempos, que pone lupa al racismo y te rompe el corazón.

UN EXTRAÑO

ENEMIGO

La historia es nada menos que la de los incidentes ocurridos en 1968 que condujeron a la matanza de Tlatelolco. Sin ser una reconstrucción histórica documental, sino más bien una ficción inspirada por sucesos y personajes reales, la serie es una propuesta sólida, impactante y de muy alta calidad artística y técnica. Es una producción de Televisa y el propio Emilio Azcárraga Jean figura entre sus productores ejecutivos, pero no puede concebirse en ninguno de sus canales, porque además es una crítica severa a figuras políticas del Gobierno, pertenecientes al PRI, partido del que la empresa fue incondicional por muchos años. El guion es su principal fortaleza porque lleva las situaciones hasta sus últimas consecuencias sin favorecer a ninguno de los funcionarios, sin importar el nivel. Las actuaciones están a la altura y logran caracterizaciones verdaderamente memorables, sobre todo en el caso de los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Es tan buena e inteligente que no parece provenir de...ahí.

EL JEREMÍAS

Jeremías es un niño excepcional. Tiene un Coeficiente Intelectual de 160, como Albert Einstein, continuamente hace preguntas y se mete en aprietos en la escuela y en su casa, porque su familia -salvo su bisabuela que se niega a hablar-, todos están muy por debajo de él. Es el personaje central de una entrañable historia escrita por Ana Sofía Clerici que le echa un vistazo a lo que ocurre cuando aparece un niño superdotado en México. Con un tono de comedia que le da un tono simpático a la crítica, acusa por un lado a la falta de preparación de familia y maestros, al ambiente social conformista y corrupto y por otro al oportunismo de instituciones y especialistas. Y defiende el derecho de los genios de ser niños, antes que nada. Las actuaciones son lo mejor, empezando por las del pequeño Martín Castro e Isela Vega. Se saca un 100 y con mención honorífica.