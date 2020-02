Resienten monarcas mayor calor

CIUDAD DE MÉXICO.

La presencia del insecto en el país creció 144 por ciento durante la temporada 2018-2019 con respecto al periodo anterior, según cifras de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Sin embargo, el aumento de la temperatura en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca pone en riesgo a la especie, que en México está sujeta a protección especial. En los últimos 30 años, la temperatura máxima de la zona incrementó hasta 2.5 grados centígrados, comentó Leticia Gómez, investigadora la UNAM, durante la presentación del documental "Más Allá de la Monarca". Además, la temperatura promedio del área natural protegida (ANP) subió hasta 0.09 grados centígrados cada año.

"Estos cambios están evidentemente afectando el ciclo reproductivo, las fases de desarrollo, crecimiento y reproducción de las plantas y de los animalitos", alertó. Carmelo Martínez, excomisariado del Santuario de Sierra Chincua, en Michoacán, explicó que no sólo las colonias disminuyeron, sino que ahora las mariposas regresan un mes antes a Canadá, situación que reduce los ingresos turísticos de la región. "En la temporada 1996-1997 había tres colonias de mariposa en Sierra Chincua, ahorita hay una. Normalmente la mariposa empezaba su regreso a Canadá, al norte, a partir del 20 de marzo. Ahorita lo han estado empezando mucho antes, por ahí del 20 de febrero o antes", compartió. Peligro por tala Mientras en la zona núcleo de la Reserva la deforestación casi es inexistente, de acuerdo con los expertos, en las partes aledañas las monarcas están amenazadas por la tala del bosque para expandir las tierras de cultivo de papa y aguacate. "De Zitácuaro para abajo lo que se ha dado es el cambio de uso de suelos para la siembra de aguacate (...), pero el Gobierno se los permite porque está a la vista de todo mundo, no es nada a escondidas, simplemente el Gobierno lo permite y uno no puede hacer nada", denunció Martínez. Hugo Plata, gerente operativo de la Comisión de Cuenca Villa Victoria-San José del Rincón, señaló que tanto en las cercanías como al interior de la ANP en el Estado de México se realiza la práctica conocida como "tala hormiga", que consiste en cortar pocos árboles para ampliar las tierras agrícolas o conseguir leña.