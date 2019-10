Resiente comercio chino aranceles de EU

Las exportaciones e importaciones de China se contrajeron más de lo previsto en septiembre, ya que los aranceles estadounidenses y la actual desaceleración del comercio mundial impactaron la demanda.

Las ventas al exterior disminuyeron un 3.2 por ciento en dólares respecto al año anterior, mientras que las importaciones bajaron un 8.5 por ciento, dejando un superávit comercial de 39 mil 650 millones de dólares, dijo hoy la administración de aduanas.



Los economistas habían pronosticado una caída de las exportaciones del 2.8 por ciento y una reducción de las importaciones del 6 por ciento.



La debilidad del comercio subraya la importancia del acuerdo de "fase 1" al que llegaron Estados Unidos y China la semana pasada, ya que la economía de China sufre una desaceleración de la demanda tanto en el país como en el extranjero.



La caída de las importaciones en particular es un mal augurio para la economía nacional, y se espera que la producción haya crecido al ritmo más lento en el tercer trimestre en casi treinta años, según estimaciones previas a los datos que se publican el viernes.



"El factor clave sin duda es la desaceleración de la economía mundial", dijo Larry Hu, jefe de economía de China en Macquarie Securities Ltd. en Hong Kong. "Por supuesto, el miniacuerdo es positivo porque evita que las cosas empeoren aún más. Pero no trata de mejorar mucho las cosas".



Las exportaciones a Estados Unidos en septiembre cayeron casi un 22 por ciento y las importaciones disminuyeron casi un 16 por ciento interanual, a un superávit aproximado de 26 mil millones de dólares.



"Este es obviamente el daño causado por la guerra comercial", dijo Iris Pang, economista del banco ING NV en Hong Kong. Las exportaciones a Vietnam aumentaron, "lo que creo que podría ser un desvío de productos a Vietnam para un procesamiento simple y después a Estados Unidos para evitar aranceles".



El acuerdo preliminar suspende los aumentos de aranceles de Estados Unidos a cambio de mayores compras chinas de productos agrícolas. Si se mantiene, ello podría impulsar la confianza, aunque no está claro si se introducirá otra ronda de aranceles para diciembre.



La respuesta oficial de China al acuerdo comercial de "fase 1" con Estados Unidos alcanzado el viernes mostraba cautela, pero también lo celebraba y dijo que Pekín no tenía muchas opciones que seguir la iniciativa del Presidente Donald Trump, si quiere aliviar parte de la presión sobre su desaceleración económica.



Antes de que se anunciara el acuerdo durante el fin de semana, Oxford Economics pronosticó que lo peor aún está por llegar para el comercio entre Estados Unidos y China, que ya ha caído un 20 por ciento. "El comercio bilateral ya ha sufrido un gran impacto y es probable que disminuya significativamente más, especialmente si los aranceles se aplican a más bienes, según lo anunciado", de acuerdo con el informe del economista Adam Slater antes de la publicación de los datos.



"El declive no se debió completamente a la tensión comercial", dijo Raymond Yeung, economista jefe para la Gran China en Australia & New Zealand Banking Group. Ltd en Hong Kong. "El ciclo tecnológico no ha servido de apoyo. No creo que el acuerdo de fase uno cambie significativamente las perspectivas comerciales".