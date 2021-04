"Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en este sueño", escribió el jalisciense después de leer el documento de la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) que suscribe a México con una plaza para la cita olímpica.

Noticia Relacionada Reserva Donovan para Beijing 2022

Carrillo viene a romper una racha de casi tres décadas sin presencia de esta disciplina en la cita invernal, desde que Ricardo Olavarrieta calificó a Calgary 1988 y Albertville 1992.

"Ya han pasado casi 30 años de esa última participación y una de mis metas desde chico, cuando me tocó ver por primera vez los Juegos Olímpicos es llegar a esta justa y sobre todo abrirle camino a las nuevas generaciones a nivel nacional, para que vean que como mexicanos muchas veces los únicos límites nos los ponemos nosotros mismos", dijo Carrillo en entrevista.

El tapatío cumplió con honores su meta de clasificarse entre los 24 mejores para acceder al Programa Libre y ser vigésimo en la Final del Mundial de Suecia, superando en 13 posiciones su actuación en la justa del orbe de Saitama, Japón.

Mejorar el nivel técnico con saltos más complejos, como los cuádruples, será su trabajo en cara a la cita en la capital china, por lo que este fin de semana viajará junto con su entrenador Gregorio Núñez a Miami, Estados Unidos, para asistir a un campamento y perfeccionar algunos de sus elementos.

"Quiero seguir creciendo y tener visión de cómo entrenan en otros países, afortunadamente me ha tocado conocer a patinadores muy fuertes y hemos tenido invitaciones a diferentes centros de entrenamiento", señaló el deportista de 21 años.

Olavarrieta, primer patinador en representar al País en una cita olímpica, destacó el talento que hay en México y el impulso que Carrillo significa para esta disciplina aún poco difundida en Latinoamérica.

"El esfuerzo que él hace, así como el de cada patinador que ha logrado representarnos internacionalmente, es gigantesco, a cada uno nos ha tocado una época diferente, en este caso Donovan está abriendo una puerta no nada más para él, también para el resto de las personas que se atrevan a seguir ese camino", comentó el ahora entrenador y especialista técnico.

FUE CONFUSIÓN

Al concluir los Mundiales, Carrillo anunció que no había calificado a JO, sin embargo todo se trató de un error al interpretar el reglamento de la ISU, reformado en 2018.

Y es que ya había pasado por algo similar en 2017, cuando quedó a pocos puntos de conseguir una plaza para la cita de Pyeongchang.