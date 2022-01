Reseña: The King´s Daughter; desastre palaciego

Erase una vez una película que no supe qué era. ¿Una comedia romántica? Quizá. ¿Un drama de época? ¿Un cuento de hadas? ¿Una fantasía preadolescente mezclada con intriga palaciega? No importa. Los productores le invirtieron mucho a la película y la llenaron de estrellas de cine. Así es como tenemos ahora "The King´s Daughter" ("La hija del Rey") y las estrellas vivieron felices por siempre, contando su dinero.

Enero suele ser el mes en el que se estrenan las películas malas, pero "The King´s Daughter" no es sólo mala, es un empalagoso desastre lleno de clichés por el que no vale la pena exponerse al COVID-19 en los cines. ¿Otra clave? Fue filmada en 2014 y apenas hasta ahora se estrena.