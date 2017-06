Rescatan a niño de 3 años en vehículo encerrado a 33 grados

Monterrey, México (15 junio 2017).- Un niño de 3 años fue rescatado del interior de un auto con el motor encendido, en donde lo dejó su mamá por 30 minutos cuando imperaba una temperatura de 33 grados centígrados, en Escobedo.



De acuerdo con una fuente, poco después de las 14:00 horas la madre del menor estacionó su vehículo afuera de un domicilio de la calle Sépalos, en la Colonia Girasol 1.



Luego de varios minutos, vecinos observaron que dentro del auto, que tenía los seguros puestos y el motor encendido, estaba un niño solo, por lo que pidieron auxilio a Protección Civil de ese municipio.



El menor estaba recostado en el asiento posterior y como no se movía, los testigos temían que le hubiera pasado algo debido a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la entidad.



Por la premura y buscando no lastimar al niño, los rescatistas usaron un desarmador para forzar la puerta y el vidrio para abrir un espacio y meter un alambre con el que botaron el seguro del lado del conductor.



La mujer, quien no fue identificada, explicó que entró a una casa a entregar unas cosas y al salir observó que rescatistas sacaban a su hijo que estaba dormido.



Los rescatistas sacaron al niño a quien le detectaron síntomas de deshidratación, por lo de inmediato fue llevado a una clínica particular para que recibiera atención médica.



De acuerdo con datos proporcionados por Protección Civil del Estado, un menor puede morir en 15 minutos sofocado por el calor de la cabina de un vehículo, en donde se puede alcanzar una temperatura de alrededor de 60 grados centígrados cuando las ventanillas están cerradas.