Rescatan y atienden a animales de la calle

"A raíz de una depresión profunda en la que perdí a mis seres amados encontré otras formas de cariño con ellos, yo disfruto de su compañía como nadie más en el mundo". Mayte Pineda Álvarez, fundadora FRYAM.

Luego de perder en menos de año y medio a su madre por cáncer, al esposo por una enfermedad en el hígado y a su bebé a los 3 meses de nacido, Mayté Pineda Álvarez creó una fundación dedicada al rescate, atención y cuidado de animales en situación de calle.

Bajo su resguardo tiene actualmente 197 perros de diversas razas, 24 gatos, un cotorro, dos hámster, nueve tortugas, un cuyo, un conejo, un erizo, nueve peces y dos tlacuaches.

La Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas FRYAM se encarga de bañar, alimentar, vacunar, dar seguimiento médico y detectar enfermedades.

"Yo siento que cada que apoyo a un animalito me ayudo a mi misma, a raíz de una depresión profunda en la que perdí a mis seres amados encontré otras formas de cariño con ellos, yo disfruto de su compañía como nadie más en el mundo".

Desde hace 13 años ella junto con un equipo de 6 médicos veterinarios y 14 empleados revisan la ciudad en búsqueda de nuevos pacientes.

En su historial hayatropellados, mutilados por sus dueños, golpeados, abandonados por tumores, en estado de desnutrición que fueron rehabilitados y puestos en adopción.

Esta última labor es el objetivo principal, encontrar a los animales un hogar digno.

"Nosotros no entregamos los animales a cualquier persona, nos aseguramos que realmente puedan cuidarlos, muchas veces llegan buscando cachorros y cuando es así les decimos que no son candidatos porque el amor tiene que llevarse por cualquier mascota no solo cuando son bebés ya que luego nos encontramos con casos de abandono".

El albergue requiere una inversión semanal de por lo menos 10 mil pesos en alimento, 45 litros de limpiador y productos de limpieza para mantener todo bajo las normas sanitarias.

Hay múltiples pisos en los que todos conviven, gatos y perros por igual, algunos bajo tratamiento médico deben permanecer en resguardo para evitar contagios, pero la mayoría anda libre por los pasillos.

Pineda Álvarez lamenta que las autoridades no apoyen estas causas y que incluso limiten el rescate a cierta cantidad territorial.

"Yo no puedo tener más de 200 perros porque estoy violando la ley, es increíble, absurdo, porque hay muchos que necesitan apoyo, nosotros aquí poco a poco hemos aprendido a llevar este lugar, con años de esfuerzo, de paciencia, ahora ofrecemos consultas a bajo costo, atención, medicamento y accesorios".

Describe a las mascotas como hijos propios, cada una tiene un nombre e historia, a la entrada del lugar hay una frase que simboliza la ideología de la fundación "Ningún humano vale lo que un buen perro, cuando desaparece un perro noble, valiente, el mundo se torna más oscuro, más triste y más sucio".

En casa

247 son las mascotas que atienden en la fundación.

Miles de historias. Ha rescatado, protegido y dado en adopción a miles de animales.