Rescatan un perro en desagüe pluvial

Río Bravo, Tam.- Un perro que cayó en un desagüe pluvial cerrado fue rescatado del interior de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a manos de elementos de Protección Civil.

El reporte se hizo la tarde del miércoles por personal de esa paraestatal, en el sentido de que un perro color café, de forma inexplicable, se encontraba atrapado bajo las rejas de un dren pluvial, por lo que se solicitaba apoyo para liberarlo.

Los efectivos de la corporación acudieron a las instalaciones de la Termoeléctrica Emilio Portes Gil, en la colonia homónima, para rescatar a la mascota, la cual corría riesgo de morir ahí abajo de hambre y sed.

El can no fue reclamado, por lo que se le remitió a la estación de Protección Civil, en donde se pondrá en adopción en caso de no aparecer su amo.

