Rescatan policías a una mujer plagiada por dos

Laredo, Tx.- Dos hombres secuestraron a una mujer de 21 años, pero la Policía local apoyada por investigadores del DPS de Texas, logró ubicar a los plagiarios, rescatar a la joven y detener a uno de los delincuentes. Se trata de un plagio planeado entre personas relacionadas; los maleantes querían dinero.

No es que los delincuentes estén levantando a mujeres en la calle para hacerles daño, sino que este caso se trató de un plagio por dinero, entre conocidos, en el que los secuestradores no eligieron al azar a la víctima, sino que sabían de ella, lo habían planeado, aunque ella tal vez no sabía de ellos.

Y tras persecución entre los barrios El Trece y Los Amores, la Policía logró ubicar a la víctima y al secuestrador.

Ocurrió el miércoles alrededor de las 8:13 de la noche en la región central oeste de Laredo, con Juan Francisco Amador Vázquez, de 31 años, arrestado como el delincuente y conductor de una vagoneta Ford Expedition, color gris; falta detener a su cómplice.

Un llamado por teléfono de un hombre conocido de la víctima de la retención, puso en alerta a los policías, contó que dos tipos la había secuestrado.

Inició la investigación y terminó con éxito de recuperar a la muchacha y detener al menos a uno de los plagiarios.

Los sospechosos pidieron dinero a los familiares de la joven, dijeron que la tenían secuestrada y no la soltarían hasta recibir una cantidad monetaria, la cual la Policía no reveló.

Las dos corporaciones batieron el área con agentes de civiles y patrullas, la furgoneta gris salió a luz en los recorridos por la zona central, calles González y Benavides, avenidas Salinas y Convent, en esta última se le marcó el alto e inició la persecución motorizada.

Siguieron por González y avenida San Bernardo, ahí la plagiada bajó como pudo de la vagoneta.

En la cuadra 15 de avenida Salinas, el sospechoso Amador Vázquez, salió del vehículo y huyó a pie, pero sólo una cuadra y fue alcanzado en la 12 de Benavides.