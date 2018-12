Rescatan cuerpo de ahogado del río Bravo

Cd. Miguel Alemán, Tam.

El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en avanzado estado de descomposición y sin ser identificado fue rescatado esta tarde de las traicioneras aguas del río Bravo, justo a la altura del poblado Los Ángeles, por parte de elementos de Protección Civil en esta ciudad.

Lo anterior fue revelado alrededor de las 17:50 horas de este miércoles por parte del director de la dependencia, José del Pilar González Martínez, quien dijo que el hoy occiso, podría tratarse de un migrante.

La víctima no presentaba huellas visibles de violencia y vestía pantalón de mezclilla color azul, con cinto negro, así como una camisa azul aqua, una bufanda, chamarra negra y botas cafés, sin embargo, no ha sido plenamente identificado, pues al parecer no portaba documentos personales.