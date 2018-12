Rescata matrimonio tras infidelidad

Ciudad de México

Benny Ibarra y su pareja, Celina del Villar, publicaron un comunicado en redes sociales donde Benny confirmó que tuvo una relación durante un periodo de separación de Celina, con quien ha decidido salvar su relación.

"Pasado un tiempo y con el apoyo de nuestros hijos, decidimos luchar juntos por nuestro amor, una relación de más de 30 años y nuestra familia".

En el mismo documento señalan que a partir de este reencuentro ambos desean fortalecer su amor en el ámbito privado, y aclararon que no darán más declaraciones.

Una revista de circulación nacional publicó que es Michelle Álvarez con quien Benny habría sostenido esta relación hace poco más de un año.

DE LOS MÁS SÓLIDOS

El matrimonio del cantante Benny Ibarra y Celina del Villar es uno de los más sólidos y estables del medio artístico, ellos llevan 30 años como pareja, se conocieron un 17 de junio de 1988 y 20 días después se dio el flechazo pues desde ese momento supieron que eran el uno para el otro; sin embargo, antes de darse el "sí, acepto" frente al altar pasaron de todo, como el nacimiento de sus dos hijos y una ruptura amorosa que puso a temblar su romance.

Benny y Celina se conocieron gracias a una cita doble, cuando el amigo y cantante Erik Rubín convenció a Ibarra de salir en grupo, una de las chicas era Celina, quien por cierto es dos años mayor que el intérprete de "Cielo".

Pasaron dos citas más hasta que el cantante pudo declarar su amor a la modelo, la pareja reveló cómo fue que se dio el flechazo.

SU HISTORIA

"Fue una cena romántica en un lugar muy elegante, el restaurante Lancers. Cenamos increíble y me acuerdo perfecto de la cara de Benny cuando llegó la cuenta, como de `¿qué voy a hacer?, no traigo suficiente´. No me acuerdo si le completé o acabó dejando empeñado su reloj y entonces ¡me enamoré!", dijo Celina.

Y aunque su relación pasó por varios momentos difíciles, ellos siempre se mantuvieron felices y volcados completamente en su amor; hasta que Benny, que en ese entonces tenía 25 años de edad, creyó que necesitaba un tiempo para conocer más del mundo y fue así que en 1995 la pareja tuvo su primera ruptura amorosa.

La pareja estuvo distanciada por un tiempo, en el cual Celina decidió iniciar un romance con otro hombre; mientras que en esa época al cantante se le relacionó sentimentalmente con varias famosas.

REAFIRMAN SU AMOR

Luego de este lapso, Benny reafirmó su amor por Celina y volvieron a unir sus vidas en pareja; no obstante, la boda llegó hasta el 2003, después del nacimiento de sus dos hijos: Mateo y María.

Con más de 30 años de haberse consolidado como uno de los matrimonios más estables y duraderos del medio, medios publicaron sobre una nueva crisis en el matrimonio de Benny y Celina y se compartieron fotografías de Benny junto a otra mujer.



Emiten comunicado

El matrimonio emitió un comunicado en el que aclaró haber pasado por una separación temporal durante la cual el intérprete de "Sin ti" reconoció haberse involucrado con alguien más. Pese a esta difícil etapa, Del Villar e Ibarra actualmente se mantienen juntos y luchando por el bienestar de su familia y su hogar.