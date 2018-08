¡RESCATA EL EMPATE!

El Atlético Reynosa sumó su primer punto del torneo tras igualar 1-1 en su visita ante los Correcaminos de la UAT, esto en el arranque de la Liga Premier que se llevó a cabo en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria. El equipo fronterizo no se trajo los tres puntos porque no tuvo puntería, fueron muchas llegadas pero poca efectividad así que se tuvieron que conformar con un empate. Todavía no se cumplía el primer minuto del partido y Héctor Ayala ya ponía arriba a los locales, en el complemento Reynosa consiguió la igualada pero gracias a los botines enemigos, Aarón Barrera terminó empujando la pelota en su propia portería en un tiro de esquina. Los reynosenses no aprovecharon la superioridad numérica que tuvieron durante gran parte de partido tras la expulsión del jugador naranja Jorge Moreno.

Esteban Mejía respetó el 4-3-3 que venía mostrando desde la pretemporada y en general su equipo fue dominador durante todo el encuentro. El Atlético alineó de la siguiente manera; Jonathan León en la portería, en la defensa con el capi Antonio Arreguín y Carlos García, por derecha David Navarro y por izquierda Ronaldo Cisneros, en el medio campo con Andrés Rincón en la contención, Juan Angulo y Jesús Henestrosa, arriba con Jesús "Charro" Lara, Abraham Vázquez y Moisés Hipólito como nueve fijo.

El "Atleti" se presentará en casa el próximo viernes 31 de agosto a las 19:30 horas recibiendo al Pacific FC en la jornada 2 de la Temporada 2018-2019.