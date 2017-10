Resalta portero rojinegro calidad de Tigres

El arquero del Atlas, Óscar Ustari, no se engaña, al contrario, aceptó que los Tigres tienen mucha calidad, sobre todo por su poderío ofensivo, por eso alertó que el cuidado tendrá que ser mayúsculo si es que quieren quedarse con la victoria.



"Nadie discute la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros también tenemos lo nuestro, estamos jugando de local con nuestra gente. Va a ser un partido interesante con un gran rival, hay que tomar las precauciones para que su delantera no nos lastime", dijo Ustari.



El guardameta será titular el miércoles a las 21:30 horas, cuando se lleve a cabo el compromiso pendiente de la Jornada 8, el cual no se pudo jugar debido a que la pantalla no estaba a la altura.



Los Zorros, con 20 puntos y en noveno lugar, están luchando por un boleto de Liguilla, mientras que los felinos ya están clasificados.



Además del partido del miércoles contra los Tigres, a los Rojinegros les resta el Clásico Tapatío frente a las Chivas y en la última fecha recibirán al Pachuca, donde se definirá si acceden o no a la Liguilla.