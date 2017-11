Resalta DT de Bélgica las virtudes del futbolista mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo viernes la Selección Mexicana tendrá su primera actividad en tierras europeas ante Bélgica; primera selección en clasificar a Rusia 2018 en la UEFA.

Ante ello, el estratega Roberto Martínez de los "Diablos Rojos", aprovechó la entrevista para Fox Sports donde elogió a los jugadores mexicanos. Siendo el delantero Javier Hernández, uno de los principales deseos del español.

"Me encanta el jugador mexicano. Le gusta el balón, es dinámico, tiene mucha intensidad. Siempre he tenido una debilidad por un jugador; he intentado firmar a 'Chicharito' cuando estaba en la Premier League, pero siempre he tenido que sufrirlo delante mío en el banquillo", aseguró.

Por otra parte, el ex entrenador del Everton habló muy bien del estratega rival, Juan Carlos Osorio quien ha mostrado su sello con "El Tri".

"El fútbol moderno necesita flexibilidad táctica. Lo que me gusta de Juan Carlos es que está obsesionado por el fútbol. Se esmera con su interés y su filosofía del juego y lo respeto. Lo fácil es hacer las cosas básicas, no mejorar a los jugadores y sacarlos de su zona de confort. La idea que tiene como entrenador me encanta, no es fácil, es atrevida", mencionó.

Para finalizar, Martínez defendió a sus jugadores seleccionados y lo que pueden realizar en el Mundial de Rusia 2018.

"Esta generación en Bélgica levanta una gran expectativa porque hay jugadores de una calidad inmensa pero nosotros sabemos que a nivel del torneo se tiene que trabajar muy duro. Las etiquetas normalmente suelen ser negativas. No nos preocupa para nada", finalizó.