Resalta Ángel Martínez buena organización

El país nipón vive su cuarto estado de emergencia a días de la inauguración de la justa olímpica, sin embargo, el nadador resalta la organización del país para salvaguardar la salud de los más de 11 mil deportistas que competirán del 23 de julio al 8 de agosto.

"Todo en Tokio se me está haciendo increíble, todo está muy limpio, las medidas de seguridad desde antes de salir a Japón han sido bastante altas, desde que llegamos nos hicieron pasar por cuatro lugares de verificación, nos midieron nuestra temperatura corporal, nos checaron todos nuestros documentos, nos hicieron otro examen de Covid, en la Villa Olímpica nos tienen que hacer exámenes todos los días y está muy bien organizado todo, los cuartos están muy bien, el comedor está increíble", contó vía telefónica desde Japón.

Competir sin público es algo que para el nadador mexicano no le afectará, luego que el comité organizador anunció la semana pasada que no permitirán el acceso al público nacional.

"Competir sin público es algo en lo que no he pensado, claro que se acostumbra a competir con público en este tipo de eventos, pero todo el año me ha tocado competir sin público y eso no es algo nuevo para mí, me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí, pero por la contingencia no se podrá y me siento bastante tranquilo, hay que afinar detalles, creo que podemos hacer historia y clasificarnos a una Semifinal que no se ha logrado desde 2008 y ojalá podamos poner en alto el nombre del país", expresó.