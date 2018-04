Requieren en la Villa de fuentes de empleo

Comerciantes y residentes de la Villa de Nuevo Progreso manifiestan la urgencia de fuentes de empleo, ya que por ser temporada baja se han dado algunos recortes de personal, escasez de trabajo y pocas ventas.

Aunque en años pasados lograban subsistir gracias a las ventas en la vecina ciudad de Matamoros, a donde se trasladan a realizar sus ventas a partir de la primavera y hasta concluir el verano, en esta ocasión no ha sido de gran ayuda, pues son pocas las ventas, al grado de que en ocasiones solo sacan lo de los gastos, así lo dio a conocer un grupo de personas dedicadas al comercio.

"Esta vez, o por lo menos en las últimas semanas no ha habido casi venta, pues el clima no nos ha beneficiado, claro que de todas formas vamos pues hay que buscarle a ver que sale, pero hasta ahorita casi solo hemos sacado para pagar los gastos de traslado y a veces ni para la comida y aquí ya no hay trabajo, ni siquiera dedicándonos a las pulgas, ni de ahí sale".