Requieren emprendedores un año de lucha y trámites

Ser emprendedor y tratar de formar tu propio negocio, no es cosa fácil: se requiere de un año de lucha, perseverancia, trámites y gestión de recursos, siempre con el riesgo de caer, pero de poder levantarse, todo es cuestión de seguir adelante.

No hay un tiempo determinado para poder hacer realidad un proyecto o idea de negocio, pero en promedio debe tardarse de seis meses a un año para tener estabilidad e ingresos: para que pueda estar pagando sueldo y gastos, pero la ganancia es cuando se comienza a tener utilidades y se puede meter al banco.

CUANDO HAY ASESORíA ES MÁS RÁPIDO

Orlando Aguilera García, director de Centro de Incubación, Capacitación y Desarrollo de Empresas de Reynosa (CICADE) que es una asociación civil, explica que lo primero es tener la idea, concretarla y desarrollarla en plan de negocios, posterior proyecto de inversión.

Cuando una persona no tiene la asesoría adecuada, tarda más, comentó que incluso una persona acudió y ya estaba dada de alta en Hacienda, cuando no sabía que vender, empezando al revés, haciendo lo más difícil primero, convirtiéndose en una situación difícil.

"Tenemos un estudio que el 80 por ciento de las empresas incubadas son las que normalmente logran aterrizar y durar más de 5 a 10 años en funcionamiento, las demás empresas que no incuban bajan al 20 por ciento de efectividad, si no tienes la buena guía, canalización, estás a prueba y error, empiezas y no te asesoran que debes sacar cierto permiso, cierta investigación de mercado, proveedores y cometes mucho error, que es muy sencillo", dijo.

Siempre el 30 ó 40 por ciento depende del asesor -en caso de ser incubada- pero el resto depende de la actitud, responsabilidad, seguimiento y compromiso del microempresario.

El director del CICADE, explicó que en su caso participó en el premio nacional del emprendedor, aunque no llegaron a la final, si se financió su proyecto y ahora se está desarrollando en Reynosa, con apoyo del Municipio y Secretaria de Economía, con el objetivo de dar apoyo a los microempresas, a los que deseen iniciar un negocio.

Si es sociedad civil -como en su caso-, es más tiempo el que se tarda porque son muchos requisitos y bloqueo aproximadamente un año en tratar de aterrizar el proyecto, antes tardó tres meses en desarrollarlo.

"En los requisitos, el notario, el registro en promedio general un negocio se debe tardar aproximadamente de seis meses a un año, en su punto de equilibrio, que ya está estable sus ingresos, como sus egresos, a partir de ahí empezamos con el periodo de recuperación, la reinversión, en números verdes", expresó.

Comentó que en CICADE son seis meses el proceso de incubación y luego viene otro post incubación, que es la determinación del microempresario si lo quiere hacer o no, hay unos que se encaminan y otros que necesitan más apoyo técnico.

Además los que buscan hacer un negocio, siempre tienen programas y opciones, solo hay que saber buscarlas en los diferentes programas e instituciones de gobierno.

>Siempre es importante separar las ideas innovador que tiene que ver con nuevas formas de cambiar el entorno o la sociedad, mientras que ser emprendedor es hacer crecer una idea de negocio.

EMPRENDIMIENTO

>Un ejemplo, para poder formar un negocio de hotdog en una ubicación estratégica: da de 15 a 20 mil pesos de inversión, con venta de mil a 2 mil 500 pesos diarios.

>De ganar mil a 2 mil por semana, puede lograr de 14 a 20 mil pesos por semana.

Posterior ya viene la utilidad, dinero que se puede meter al banco.

