Requieren apoyo estudiantes sobresalientes

La especialista en psicología, María de Jesús Espinoza, se pronunció a favor de la detección oportuna de estudiantes sobresalientes en diferentes campos a fin de ayudarlos a desarrollar su capacidad y evitar que busquen oportunidades en otras ciudades o incluso en otro país.

Tal es el caso de Jorge Emilio Trujillo Estrada, de 13 años, quien entre sus pasiones destaca leer y aprender sobre las deidades griegas y el mundo que envuelve a esa cultura.

A su corta edad, Jorge ya sabe a lo que se dedicará de adulto, pues tiene metas y proyectos definidos que conforme avanza el tiempo irá cumpliendo.

Jorge Emilio a los cuatro años ingresó al Jardín de Niños, en donde aprendió a leer y el gusto por actividades académicas, deportivas, musicales y culturales.

Jorgito, como lo llaman sus amistades, dijo que desde muy pequeño, incluso antes de ingresar a la escuela, lograba entender temas y materias, que a sus compañeros se les dificultaba.

Recuerda que con mucha facilidad aprendió a leer y escribir así como a sumar, restar, dividir y multiplicar.

“Una de mis primeras competencias académicas fue en la ciudad de Monterrey, en donde participé en un concurso de Spelling Bee, fui seleccionado para representar a mi escuela en esa ciudad”, relató el adolescente.

Precisó que las metas académicas son mayores conforme avanza de grado, pues ahora se prepara para participar en las competencias anuales que se realizan durante la primavera en Londres, Inglaterra.

“Me estoy preparando para participar en las olimpiadas que se realizan durante Semana Santa en Londres, the British English Olympics, pues son competencias en donde asisten estudiantes de secundaria, con dominio del idioma inglés y con habilidades académicas”, declaró el estudiante.

DEFINE SUS METAS

El menor quien actualmente cursa el segundo año de secundaria, domina además del español, el inglés y actualmente aprende el francés, porque entre sus metas está el viajar a París en corto plazo, para conocer la historia del llamado viejo continente, además de visitar sus museos.

Para Jorge Emilio, estudiar no es un problema, pues con facilidad logra aprender lo que sus maestros le enseñan, sin importar la materia que se trate, por ello conserva notas excelentes.

Además de jugar y practicar varios deportes como el tenis, basquetbol y futbol, toca la guitarra, instrumento con el que saca a flote su inspiración y que le permite relajarse.

Como todo adolescente disfruta salir a jugar por las tardes, ya que reconoce que no le gusta estar encerrado, así como también de ir al cine a ver películas principalmente de acción o misterio.

Jorge mencionó que le gustan los animales y por ello en más de una ocasión ha realizado proyectos en donde busca aportar una mejor calidad de vida y trato para las mascotas.

“He ganado en dos festivales de ciencia, uno de ellos fue con un proyecto dedicado al cuidado y convivencia con los perros, pues son animales que requieren atenciones y cariño”, agregó Jorge.

Precisó que las matemáticas no son un problema para él y que ha tenido la oportunidad de representar a su escuela en Olimpiadas de Matemáticas, en donde reconoce que son concursos que estimulan el pensamiento además de ser divertidos.

El mayor de dos hermanos, quien se declara admirador del futbolista Lionel Messi, resaltó que quiere ser como su héroe preferido, su papá del mismo nombre, Jorge Emilio Trujillo, quien es médico con la especialidad en ginecología y labora en tres hospitales de esta ciudad.

Jorge al igual que su papá y mamá, María del Carmen Estrada, quien también es médico general, asegura que estudiará la carrera de medicina, aunque aún no define en qué ciudad lo hará.

Como buen lector, cuenta entre su colección de libros, con ejemplares como Los juegos del Hambre, Harry Potter, Ciudades de Papel y Narnia, entre otros sin faltar todos los relacionados a la mitología griega.

El ser un niño con una inteligencia destacada no impide a Jorge Emilio disfrutar de un buen paseo, ir al cine, jugar y sobre todo de unos tacos de trompo, platillo típico que no puede faltar en sus alimentos.

REQUIEREN APOYO

La psicóloga María de Jesús Espinoza destacó la importancia de reconocer a los alumnos sobresalientes, no sólo en áreas académicas sino en las deportivas, culturales, entre otras.

La titular de una clínica de psicología en Reynosa, lamentó que en la mayoría de los casos ni los maestros ni los padres de familia, logran detectar a los niños sobresalientes y los clasifican sólo como menores inteligentes, que les va bien en sus estudios.

“Hay niños que reciben mucha estimulación y tiene la capacidad de aprender pues a mayor estimulación, mayor aprendizaje pero hay niños que sin recibir dicha estimulación pueden aprenden a leer, escribir, las tablas, a tocar un instrumento o practicar un deporte entre los 3 y 4 años e incluso antes” dijo.

La psicoterapeuta egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) mencionó que ante la falta de capacitación de maestros o tutores, este tipo de niños generalmente son mal diagnosticados o bien con un doble diagnóstico.

“Generalmente son menores con características muy particulares en la parte de socialización, tienen un léxico más elevado, pero en la mayoría de los casos son parcos en la parte de emociones, casi siempre hay una discrepancia entre la inteligencia emocional y la parte cognitiva y en muchas de las ocasiones son diagnosticados con hiperactividad o como posesionistas desafiantes”, destacó Espinoza.

Espinoza explicó que este tipo de menores, pasan de una cuarta parte a la mitad de su vida escolar esperando a que sus compañeros terminen las actividades académicas.

“Con tanto tiempo libre, en ocasiones pueden meterse en problemas, no necesariamente porque quieran sino porque no tienen nada qué hacer, pues muchas veces los maestros no están preparados para detectarlos y apoyarlos”, explicó Espinoza.

La especialista afirmó que el porcentaje de niños sobresalientes es mínimo, por ello no hay tantas oportunidades para prepararlos y proveerlos de herramientas, para que sigan avanzando.

“Desafortunadamente se les diagnostica con problemas de aprendizaje o simplemente pasan como niños que les va bien en la escuela y no se les acompaña en el proceso de avance y de cierta manera se les limita en la exploración de sus habilidades y potenciales”, agregó Espinoza.

Finalmente destacó la importancia de reconocer a los menores sobresalientes para apoyarlos y acompañarlos en el camino de aprendizaje en las diversas disciplinas.

