Requiere sangre bebé de 4 meses

La Familia Aguilar Briones hace un llamado a la comunidad en general a donar sangre y plaquetas para su hija, una bebé de cuatro meses de edad que se encuentra internada en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 270.

Eduardo Aguilar, padre de la menor quien nació prematura, refirió que requieren donadores de sangre tipo O- y plaquetas para su hija, la bebé Lucía Elizabeth Aguilar Briones.

Exhortó a la comunidad a apoyar con la donación de sangre y plaquetas necesarias para la recuperación de la menor, quien desde su nacimiento en diciembre permanece internada.

Indicó que las personas interesadas en donar pueden comunicarse a los números telefónicos 89 99 50 51 50 y 89 91 22 00 15.

"Se ocupan donadores de tipo O negativo para la babé que se encuentra internada en el hospital del IMSS 270 aquí en Reynosa" dijo.

El padre de la menor urgió a la comunidad en general a donar sangre para su pequeña bebé, luego de que presenta algunas complicaciones de salud tras haber nacido prematura, a los seis meses de gestación.

Entre los requisitos de los donadores destaca tener entre 18 y 64 años de edad, no haber ingerido bebidas alcohólicas ni alimentos grasos como carnitas, chicharrón, mole, pozole, pizza o hamburguesas entre otros.

No haber sido intervenido quirúrgicamente en los últimos seis meses, no haber donado sangre en los últimos 45 días, no tener caries en cuarto grado y si es mujer no estar embarazada, no tener hijos menores de seis meses, no estar en periodo menstrual, entre otros requisitos.