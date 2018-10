´Requiere la ciudadanía regularización de autos´

Carlos Humberto Gámez Cantú, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, explicó que con los altos costos de importación y más requisitos, pudieron observar el cierre de moteles, restaurantes, talleres y más.

"Por una parte los fabricantes y distribuidores de autos se oponen, pero yo creo que sería un beneficio, como comerciantes en general y empresarios, notamos que cuando se empezaron a poner más requisitos para la importación de autos y aumentó el precio de la importación, muchos negocios cerraron, porque la gente ya no venía sobre todo para nacionalizar y regularizar", dijo.

Comentó que en forma particular ve positivo que se puedan dar facilidades a los importadores o en su caso un programa para nacionalizar a los autos americanos que ya tienen años en la frontera, además de que es una forma de dar seguridad.

"Pienso que debe ser una buena medida en la seguridad también, porque hay muchos carros circulando y que no sabemos ni quien los conduce ni quien es el propietario, estamos consientes que perjudican a la industria nacional, pero sería más la gente beneficiada si se hiciera un programa de nacionalizar vehículos que actualmente se encuentran circulando", recalcó.

Actualmente la industria automotriz sigue en su postura de no a un programa de regularización, mientras que los importadores de autos usados alegan que no perjudican al ramo empresarial, ya que no todos pueden adquirir un auto nuevo.