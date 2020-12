Requiere ayuda tras perder todo

Teódula Alejandra Morales estaba dormida cuando comenzó el incendio, no supo cómo empezó, pero perdió todas sus pertenencias y se encuentra sola en Reynosa, por lo que hace llamado a personas de buen corazón.

El domingo para amanecer lunes despertó y vio los alrededores de su cama con fuego, salió pero las llamas arrasaron con todo lo que había comprado a lo largo de los años.

Ella tiene dos hijas pero viven en Cerro Azul, Veracruz, por lo que está sola en esta ciudad. Ella es sobreviviente del cáncer de mama y estaba viviendo en una casa que no es suya.

"Recuerdo que la cama estaba ardiendo bastante y Dios es tan grande que no me quemé, salí corriendo con lo que tenía puesto, todo se quemó; lo que me quieran dar porque no tengo estufa, no tengo lavadora, refrigerador, todo se quemó", dijo.

Teódula vive en la calle Alcatraces 55 en la colonia, Villa Florida y con teléfono 89992 281630: pide apoyo de una puerta, ropa, muebles, despensa y todo lo que se pueda.

"Respiro y me duelen las costillas, a lo mejor inhalé humo, con mucho dolor de cabeza; todo lo que me den se los agradezco con todo mi corazón y que Dios los bendiga con el apoyo que me dan", recalcó.

Ha dormido con una vecina, y en otra vivienda cercana que está sola, pero no tiene puerta, ella vive en una casa que invadió, pero quiere comprarla y pagarla poco a poco con la venta de tamales.

La tamalera y todo lo que usa para su venta de tamales también se perdió, por lo que requiere del apoyo porque es su forma de salir adelante.

"Me quedé sin nada, pero gracias a Dios que me dejó la vida", recalca Teódula, que hace un llamado de solidaridad para quien pueda apoyarla.

Hace llamado para apoyo ante incendio que acabó con su vivienda.

Todo quedó reducido a cenizas.