Requiere apoyo de la ciudadanía

Ernestina Vázquez Saucedo vio convertido en cenizas todo su patrimonio; los muebles, aparatos electrodomésticos y ropa, por lo que ahora hace un llamado a las personas de buen corazón para que la apoyen ante el incendio que vivieron.

Todo el incendio se originó de un cortocircuito, que ya estaba reportado en la CFE, pero durante el domingo por la noche se presentó el incidente que no provocó problemas de salud, ni muertes, solo lo material.

"Todo se me quemó, la lavadora, la estufa, el refrigerador, los muebles, pero ahorita ya me trajeron algunas cosas como colchones, toda la gente de la colonia me ha apoyado con despensas, han sido solidarios", dijo Ernestina.

Y argumentó: "jamas pensé que se fuera a incendiar, ya habían llevado un eléctrico que supuestamente arregló, los niños salieron corriendo fueron los primeros, pero los vecinos corrieron auxiliar aventando agua, incluso ellos apagaron el fuego si no se hubiera deteriorado por completo".

Requiere de sillas, mesa, algunos muebles, además de ropa y zapatos para cuatro menores, que son sus nietos: ropa para un menor de 5 años, niña de 12 años, de ocho años niña y un menor de 11 años.

"Lo que sea, lo que esté en sus manos, todo es bienvenido, para quien guste ayudarnos con todo el corazón lo vamos a recibir", señaló.

Si pueden apoyar a la familia, para más información marcar al 8998758418 o acudir a la colonia Santa Cecilia, número 121, que es por la entrada de la colonia Jarachina Sur, ya que buscó la renta de otra casa para poder vivir después del incendio.

"Gracias a Dios estamos bien, mis niños están bien, mis hijos, solo fueron cosas materiales", recalca la mujer que ha recibido ayuda de los vecinos.

Algunos vecinos han apoyado a la familia, pero falta ropa y mesa.