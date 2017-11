Repuntan visitas en camposantos

Con una afluencia de visitantes de la localidad y de ciudades fronterizas del vecino país del norte menor a lo esperado, se desarrolló el 2 de noviembre Día de todos los Fieles Difuntos, en el que a pesar de la actual situación nuestros mitos, creencias y tradiciones una vez más pusieron el sello de la casa.

No como hasta el año pasado, ahora el número de feudos que acudieron a los camposantos de la ciudad, se vieron reducidos que pudiera dar pie en que el día llamado grande cayó entre semana, sin embargo fue también otro factor como lo refieren los propios vendedores como la inseguridad lo que influyó para que no se cumplieran las expectativas.

Desde el pasado fin de semana, pero se acentuó el miércoles y ayer un poco más fue cuando se vio mayor actividad tanto en las ventas como de visitantes, y las primeras broncas no se hicieron esperar entre los vendedores de flores naturales y de algunos locales con el director de panteones por que no les permitió tomar agua de las llaves que están a la entrada, ya que dijo que entonces eso repercutiría en que los sanitarios no brindarán el servicio por falta del preciado líquido.

“Yo previeron que ellos los que están afuera se enojen, a tener que pelearme con los que están llegando al panteón por falta de agua en los sanitarios, además les dije que agarraran agua de otras tomas que están casi del otro lado pero no quisieron”, expresó Gerardo Treviño un tanto desvelado pues aseguró que solamente había dormido dos horas.

El día transcurrió entre algunas inconformidades, y otras más como el hecho de que mientras ellos los vendedores de flores, frutas, comida, agua pagaban piso, en la otra cara de la moneda regalaron flores, agua y hasta pan de muerto, y eso paso a amolarles las ventas de por si raquíticas del día.

TRES SEPELIOS AL HILO

Llamó la atención que no obstante la celebración del Día de Muertos, fueron tres las personas que el mismo día de ayer por la mañana en un lapso de una hora fallecieron, en virtud de que fue igual número de carrozas las que llegaron con el respectivo cortejo fúnebre, en recordatorio de que la muerte no respeta a nadie menos días que para los mexicanos ya son casi festivos como es el “Día de Muertos”.

EN NUEVO PROGRESO

Al igual que en la cabecera Municipal en el rancho San Francisco donde se localiza uno de los camposantos de la comunidad, y en el panteón San Celestino de Nuevo Progreso, a las 8:00 y 10:00 horas se estuvieron oficiando misas a cargo del presbítero de la iglesia de nuestra señora de los Dolores.

COSTUMBRES

Se considera que las almas de niños regresan 1 de noviembre, y las almas de los adultos regresan en día 2 de noviembre, siendo uno de los símbolos comunes del Día de Muertos son las calacas; son cráneos que los celebrantes representan con máscaras.

Las calaveras de dulce, tienen inscritos los nombres de los difuntos (o en algunos casos de personas vivas en forma de bromas) en la frente, son consumidas por parientes o amigos. Otros platillos especiales del Día de Muertos incluyen al Pan de Muertos, un panecillo dulce hecho a base de huevo que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas, cráneos y conejos.

Otra importante forma que toma esta celebración son las famosas litografías (también llamadas frecuentemente “calaveras”), que constan de versos donde la Catrina (la muerte) bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión, y finalizando con frases donde se expone que se lo llevara a la tumba.

ASPECTO. Otro más del exterior en donde se localizan los vendedores de flores, frutas, comida rumbo a la entrada del panteón.