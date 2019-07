Repunta el hambre en el mundo a causa de conflictos

Naciones Unidas.

El hambre a nivel mundial está al alza en términos absolutos y más de 820 millones de personas sufrieron hambre en 2018, mientras que más de una cuarta parte de la población mundial padece inseguridad alimentaria, según un informe de la ONU publicado ayer.



Después de décadas de firme reducción, la tendencia en el hambre mundial, medida por el predominio de la desnutrición, se revirtió en 2015, según "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019" publicado en la sede de la ONU.



Un total de 821,6 millones de personas pasaban todavía hambre en el mundo en 2018, una cifra que ha aumentado por tercer año consecutivo en parte a la débil recuperación de la última gran crisis económica, destacó el informe.



El informe fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos.



De acuerdo con el director general de la FAO, Jose Graziano da Silva, dijo que el informe usó este año un nuevo indicador, la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, para medir el predominio de inseguridad alimentaria moderada o severa.

La escala mostró que unas 2 mil millones de personas han experimentado niveles moderados o severos de inseguridad alimentaria, lo que equivale a un 26,4 por ciento de la población mundial, que según Da Silva, tienen miedo de no tener alimentos para comer todos los días.



Graziano da Silva, destacó este lunes en Nueva York que si no se pone fin a la pobreza y al hambre, no se alcanzarán los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).



"Creemos que la erradicación de la pobreza y el hambre (objetivos uno y dos de la ONU para el año 2030) son la base de los otros. Si no logramos alcanzar los dos primeros objetivos no vamos a ser capaces de avanzar en ningún otro de los diecisiete objetivos", sentenció Da Silva.



El máximo responsable de la FAO explicó que se decidió desvelar su contenido en Nueva York en julio (el informe se suele presentar en Roma en octubre), para que durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará en septiembre, los Jefes de Estado y de Gobierno puedan contar con los datos actualizados.



El responsable insistió en que es gente que se siente insegura porque vive en áreas de conflictos, en países con alta inflación o porque sus salarios son tan bajos que no saben si van a poder afrontar el pago de alimentos para su hogar.



Según el estudio, en América Latina, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población total pasó de 24.2 por ciento en 2014 a 30.9 por ciento en 2018, sosteniendo una tendencia al alza junto con Asia y África, mientras que en Europa y América Septentrional disminuyó de 9.6 a 8.0 por ciento de la población total.



Estos datos han sido revelados coincidiendo con la reunión de alto nivel de la ONU sobre los objetivos de desarrollo sostenible que se celebra en Nueva York hasta el próximo día 18.