Repunta cáncer, pero el Covid acapara atención

Río Bravo, Tam.- De acuerdo a las cifras de asociaciones civiles, mayo fue mal mes para pacientes con cáncer, no obstante, que desde finales de marzo, el coronavirus se lleva toda la atención de las autoridades, así como los esfuerzos y recursos de las autoridades de salud.

Una noticia lamentable es que durante el mes de mayo se dispararon los casos nuevos de cáncer en Río Bravo y Reynosa, esto de acuerdo a la información proporcionada por San Juana Salazar de León, presidenta de la Asociación Civil Alianza Mujer Ayúdame a Ayudarte, quien dijo que si bien no tienen estadísticas exactas, se pudieron dar cuenta del incremento ya que entre 8 a 10 casos de pacientes nuevos se contactaron con ella.

Añadió San Juanita, que se deduce que este aumento en los casos de enfermas de cáncer es debido al gran estrés que se manifiesta con enfermedades, ansiedades y miedos.

"El ser humano por naturaleza prefiere preocuparse en lugar de tomar el lado amable de las cosas", dijo. En cuanto a la afectación por coronavirus de pacientes con cáncer, por lo menos de las que tiene conocimiento esa agrupación, no hay noticias de que alguna haya padecido este contagio, pero si les está afectando en el sentido que no tienen la atención adecuada y a tiempo, además de que muchas personas por miedo no han estado asistiendo a su seguimiento.

Esta situación pone a las pacientes de cáncer en situación de precariedad y en desventaja en lo que hace a una atención adecuada a su padecimiento, en beneficio de los pacientes con coronavirus, quienes reciben toda la atención.

San Juana Salazar de León, presidenta de AMAA A.C.